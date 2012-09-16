Опубликованы фото и видео лесного пожара в Крыму

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Площадь пожара, возникшего, по данным МЧС, в районе водопада Учан-Су, на территории Ливадийского лесничества вблизи Ялты утром 16 сентября увеличивается.

По данным очевидцев, дым в 200 метрах выше водопада Учан-Су стал виден около 07:15 16 сентября 2012 года, сообщает BlackSeaNews.

Местные жители сообщают, что очаг возгорания расположен в труднодоступном месте у подножия скальной стенки плато Ай-Петри. Подъездные и пути отсутствуют. В этом районе проходит известная горным туристам Штангеевская тропа...

Около 08:10 над очагом пожара появился вертолет Ми-2, принадлежащий Ялтинскому горно-лесному заповеднику. Через час вертолет совершил еще один облет.

Около 09:20 появился вертолет Ми-8 Крымского МЧС, также совершивший облет очага. В 09:35 вертолет МЧС забрал с Ялтинской вертолетной площадки емкость для воды и ушел в сторону моря. В 09:42 вертолет произвел первый сброс воды на очаг пожара, в 09:52 – второй.

На 11:03 16 сентября 2012 года вертолет произвел, как минимум, 14 сбросов воды. Однако очаг возгорания не уменьшился, а даже несколько расширился...

Видео снято в 13:17

фото, видео: BlackSeaNews

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