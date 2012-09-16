Опубликованы фото и видео ДТП на Хмельнитчине: 2 погибших, 17 пострадавших

{1-}

В результате автокатастрофы туристического автобуса 15 сентября на автодороге Житомир–Черновцы, погибли двое и пострадали 17 человек. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

По информации МЧС в результате ДТП погибли 2 человека, а 17 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы города Каменец-Подольский.

Всего на момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров и 2 водителя.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели в составе 11 человек на двух пожарных автомобилях, 3 кареты скорой медицинской помощи, сотрудники милиции и руководство Каменец-Подольской райгосадминистрации. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших в каретах скорой медицинской помощи, отключили аккумуляторную батарею от сети автобуса, провели работы по недопущению возгорания горюче-смазочных материалов и организовали освещение места происшествия.

На месте ДТП работала мобильная оперативная группа Территориального управления МЧС в Хмельницкой области во главе с начальником ТУ МЧС генерал-майором службы гражданской защиты Манильчуком.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как ранее писал Главред, авария произошла 15 сентября около 16.45 близ села Гуменцы Каменец-Подольского района. Пассажирский автобус Mersedes Benz, принадлежащий туристической фирме «Шериф тур», следовавший по маршруту Черновцы–Киев, съехал с трассы в кювет и перевернулся. Первоначально сообщалось о 2 погибших и 14 пострадавших.

фото, видео: mns.gov.ua

Новости по теме:

На Хмельнитчине перевернулся автобус, двое погибших, 14 раненых

На Волыни легковушка не разминулась с деревом: трое погибших

ДТП под Одессой: молдаванин врезался в грузовик, погибли 3 человека