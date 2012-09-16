Украинских легионеров НХЛ завербовал ХК "Донбасс"

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Игроки Национальной хоккейной лиги Руслан Федотенко и Алексей Поникаровский продолжат карьеру в составе ХК "Донбасс".

Как заявил вице-президент и генеральный менеджер клуба Сергей Шакуров, после объявления локаута в Национальной хоккейной лиге оба украинца согласились заключить контракт с единственным представителем Украины в КХЛ, сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

В пресс-службе напомнили, что Руслан Федотенко (1979 г.р, уроженец Киева) последние 11 сезонов защищает цвета клубов Национальной хоккейной лиги ("Филадельфия Флайерс", "Тампа Бэй Лайтнингс", "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург Пингвинз", "Нью-Йорк Рейнджерс"). В 816 матчах забросил 169 шайб, сделал 184 результативные передачи, набрав 353 очка. Обладатель Кубка Стенли с "Тампа Бэй Лайтнинг" (2004) и "Питтсбург Пингвинз" (2009). Выступал за сборную Украины на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Признан лучшим хоккеистом Украины 2009 года.

Алексей Поникаровский (1980 г.р., уроженец Киева) последние 11 сезонов (кроме 2004-2005 - "Химик" Воскресенск") выступает в Национальной хоккейной лиге ("Торонто Мэйпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз", "Лос-Анджелес Кингз"). В 636 матчах забросил 135 шайб и отдал 179 передач, набрав 314 очков.

Как ранее писал Главред, в полночь 16 сентября (07:00 по Киеву) Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о начале локаута, поскольку клубам не удалось заключить новое коллективное соглашение с профсоюзом игроков.

Это второй случай за последние 8 лет, когда руководство НХЛ отказывается от проведения матчей из-за разногласий с профсоюзом игроков. В 2004 году был отменен весь сезон.

Переговоры продолжались все лето, однако сторонам не удалось договориться. Локаут наступил, когда истек срок действия предыдущего соглашения.

фото: iihf.com

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