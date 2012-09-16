Бизнесмену, укравшему квартиры чернобыльцев, грозит 12 лет тюрьмы

{1-}

Прокуратура Киева направила в суд уголовное дело в отношении директора ЗАО "Дамакс Плюс", который незаконно растратил свыше 6,5 млн грн бюджетных средств, инвестированных управлением МЧС Украины в Киевской области в строительство жилья для чернобыльцев.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным ведомства, Управление МЧС Украины в Киевской области перечислило на счет ЗАО "Дамакс Плюс" бюджетные средства на строительство для пострадавших от аварии на ЧАЭС 28 квартир в с. Княжичи Броварского района Киевской.

Директор ЗАО продал квартиры, построенные за средства МЧС, и пустился в бега. В настоящее время он арестован.

Квартиры признаны вещественными доказательствами по делу, и их дальнейшую судьбу решит суд.

Уголовным Кодексом Украины за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как ранее писал Главред, 12 сентября в Сумской области возбуждено уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением работниками спецподразделения «Беркут» (ч. 3 ст. 364 УК Украины), предусматривающее до 10 лет лишения свободы

В ходе проверки установлено, что в период с июня 2011 по июль текущего года сотрудники роты действительно сдавали деньги на указанную сумму - от одного до четырнадцати раз, в зависимости от времени приема на работу и пребывания на службе, всего на сумму свыше 14 тысяч гривен. Согласно информации сотрудников «Беркута», в роли посредников для сбора средств выступали заместители командиров взводов, однако кому передавались собранные деньги и как использовались в дальнейшем, милиционерам не известно.

В прокуратуре подчеркнули: «Умышленными действиями должностные лица «Беркута» нанесли существенный вред государственным интересам, что выражается в подрыве авторитета и престижа правоохранительных органов в лице УМВД Украины в Сумской области».

Новости по теме:

Дело об убийстве студента Индыло дораследовали, но нового мало

В Харькове чернобыльцы начали бессрочную акцию протеста

Янукович подписал закон, против которого бунтовали чернобыльцы