Во Львове задержан юный «минер» вокзала и супермаркета

{1-} Сотрудники СБУ во Львовской области задержали подозреваемого в «минированиях» супермаркетов «Арсен» и железнодорожного вокзала во Львове.

Об этом со ссылкой на источник в СБУ сообщает «Интерфакс-Украина».

Пресс-служба СБУ во Львовской области подтвердила факт задержания. По данным ведомства, подозреваемого задержали в воскресенье около 11.00.

Задержанный оказался 16-летним студентом.

В СБУ уточнили, что юношу задержали во время попытки передать сообщение о «минировании» аэропорта «Львов».

Сейчас задержанный передан милиции, которая устанавливает все обстоятельства «минирований».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 14-15 сентября во Львове неизвестный передал четыре ложных сообщения о минировании трех супермаркетов сети «Арсен» и железнодорожного вокзала.

Фото: umvs.dp.ua

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