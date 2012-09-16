«Шахтер» предложил устроить розыгрыш Кубка Украины и России

{1-} Футбольный клуб «Шахтер» предложил устроить совместный турнир для команд Украины и России.

Об заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью газете «Известия».

«Восстановить чемпионат СССР – нереально. И даже объединить украинский и российский чемпионаты невозможно. Но если провести общий чемпионат – нереально, то можно проводить объединенный кубок», - уверен руководитель донецкого клуба.

По его словам, совместный футбольный чемпионат Украины и России невозможен из-за политической дискуссии, которая сразу же возникнет вокруг такого объединения.

«Вопрос перестает решаться в сфере спорта и бизнеса и переходит на уровень политики, а там все очень сложно», - заметил Палкин.

Также гендиректор «Шахтера» заверил, что подобный турнир позволит решить множество «чисто спортивных задач».

«Нам нужно чаще проводить трудные матчи с сильными соперниками, нужно повысить наш уровень наигранности. Эта проблема стоит и перед украинскими клубами и перед российскими», - заверил Палкин.

Также он рассказал, что «Шахтер» уже опросил предполагаемых участников дебютного турнира.

«Мы уже получили реакцию всех предполагаемых участников первого турнира. Четыре украинских клуба «Шахтер», «Динамо», «Днепр» и «Металлист», а с российской стороны – «Зенит», «ЦСКА», «Спартак», «Рубин» и «Локомотив» назначили своих представителей, - это либо генеральные директора, либо их заместители.

Как объяснил Палкин, количество участников от Украины и России должно быть равным – первые четыре команды из каждого чемпионата. При этом он отметил, что в российской Премьер-лиге «с этим больше неопределенности».

Что касается времени проведения турнира, «Шахтер» предложил несколько вариантов.

«Один из вариантов: проводить турнир в несколько стадий в паузах для матчей сборных и финальную часть – в марте перед началом еврокубков. Да, каждый из предполагаемых участников отправляет в сборные 5-6 игроков основы, но ведь в команде более 20 человек, и все они должны иметь полноценную игровую практику при большом количестве зрителей на трибунах и хорошем уровне мотивации.

В то же время, Палкин уверен, что будущий турнир не повторит судьбу Кубка Содружества, который изначально предполагал участие лучших команд бывшего СССР, и в котором сейчас участвуют дублирующие и молодежные составы команд.

«На Кубке Содружества не было общей договоренности клубов, которые в нем участвуют. Мы же об этом и будем договариваться и пропишем в регламенте, чтоб никакие дублирующие и молодежные составы тут не участвовали, чтоб играли основы. Иначе, нет смысла и начинать все это», - заверил Палкин.

Представитель «Шахтера» убежден, что первый розыгрыш удастся провести в следующем сезоне.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 23 сентября в 1/16 финала Кубка Украины состоится поединок «Шахтер» - «Динамо».

Фото: shakhtar.com

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