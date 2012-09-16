В Чехии поддельный алкоголь убил уже 20 человек

{1-} В Чехии количество погибших в результате отравления нелегальным алкоголем достигло 20 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после первой волны отравлений в стране был временно введен запрет на продажу алкоголя крепостью выше 20 градусов.

Несмотря на принятые меры, в городе Пржеров 16 сентября скончался 63-летний мужчина.

По мнению местной полиции, новый случай отравления метанолом связан с водкой, приобретенной в Польше.

«Полный запрет на продажу в Чехии алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов будет действовать и далее, ситуация очень серьезная», - заявил вечером 15 сентября министр здравоохранения Чехии Леош Гегер после окончания заседания антикризисного правительственного штаба.

Напомним, в течение двух недель в Чехии после отравления нелегальным алкоголем скончались уже 20 человек.

Еще 35 человек сейчас находятся в больницах. Многие – в тяжелом состоянии.

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