Во Владимирском соборе прошла панихида в День памяти погибших журналистов

{1-} Во Владимирском соборе Киева сегодня, 16 сентября, состоялась панихида по журналистам, погибшим из-за своей профессиональной деятельности.
На службу в День памяти погибших журналистов пришло более ста человек, передает Радио «Свобода».
За годы независимости Украины из-за профессиональной деятельности погибли 64 журналиста.
«Наиболее громкая фигура этого дня – Георгий Гонгадзе. Это – наиболее трагическая история из всех смертей. После него это не остановилось. К сожалению, времена такие конфликтные, я бы хотел ошибаться, но боюсь, что этот список будет дополнен», - заявил во время панихиды глава Независимого медиа-профсоюза Юрий Луканов.
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Отметим, что вечером 16 сентября на Майдане Независимости журналисты зажгут свечи и минутой молчания почтят память Георгия Гонгадзе, который исчез 16 сентября 2000 года.
фото: inlitcom.ru/krayina
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