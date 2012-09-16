Во Владимирском соборе прошла панихида в День памяти погибших журналистов

{1-} Во Владимирском соборе Киева сегодня, 16 сентября, состоялась панихида по журналистам, погибшим из-за своей профессиональной деятельности.

На службу в День памяти погибших журналистов пришло более ста человек, передает Радио «Свобода».

За годы независимости Украины из-за профессиональной деятельности погибли 64 журналиста.

«Наиболее громкая фигура этого дня – Георгий Гонгадзе. Это – наиболее трагическая история из всех смертей. После него это не остановилось. К сожалению, времена такие конфликтные, я бы хотел ошибаться, но боюсь, что этот список будет дополнен», - заявил во время панихиды глава Независимого медиа-профсоюза Юрий Луканов.

Кого Пукач называл заказчиками убийства Гонгадзе, ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Отметим, что вечером 16 сентября на Майдане Независимости журналисты зажгут свечи и минутой молчания почтят память Георгия Гонгадзе, который исчез 16 сентября 2000 года.

фото: inlitcom.ru/krayina

Новости по теме:

Сегодня - День памяти погибших журналистов

Пукач не раскаялся в убийстве Гонгадзе

Пукач постоянно меняет показания в деле Гонгадзе - адвокат

ГПУ объединила дела о гибели Кравченко и Гонгадзе

Пукач назвал Кучму и Литвина заказчиками убийства Гонгадзе