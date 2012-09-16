Встреча аутсайдеров: «Металлург» и «Говерла» поделили очки

{1-} В девятом туре Премьер-лиги состоялся матч аутсайдеров чемпионата: в Запорожье «Металлург» принимал «Говерлу».

На быстрый гол Олега Мищенко хозяева ответили в середине второго тайма ударом Адольфа Тейку, передает football.ua.

Встреча двух новичков высшего дивизиона обещала стать одним из наиболее интересных противостояний тура: и «Говерла», и «Металлург» в начале сезона на двоих набрали всего четыре очка, поэтому поражение в очном противостоянии могло всерьез угрожать вылетом.

Дополнительную интригу матчу добавило и появление у руля запорожцев скандального Виталия Кварцяного, который вернулся к работе после расставания с «Кривбассом».

Первый тайм остался за гостями – «Говерла», в прошлом туре взявшая первые три очка, начала мощно и уже на четвертой минуте открыла счет: один из лидеров команды Трухин прошел по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а Мищенко, опередив Матеуса, отправил мяч в ворота мимо Шевченко.

Настроение форварда «Говерлы», однако, испортилось, когда стало понятно, что, отправляя мяч в чужие ворота, он получил повреждение (вероятно надрыв мышцы задней поверхности бедра). Уже на шестой минуте Севидову пришлось делать первую вынужденную замену, выпуская опытнейшего Александра Косырина.

Запорожцы не стали отсиживаться у своих ворот: особо старался бразилец Жуниор. Ему удалось забить в чужие ворота, однако взятие ворот засчитано не было – офсайд.

Во второй половине хозяева заиграли куда более мощно. В особенности – после забитого мяча. На 62-й минуте Жуниор обыграл двоих соперников на левом углу штрафной и прострелил вдоль ворот, а Тейку в падении сумел переправить мяч в ворота.

«Говерла» постепенно все глубже и глубже отходила к своим воротам, к тому же у Севидова не было возможности влиять на игру «освежающими» заменами: к 70-й минуте из-за травм были использованы все три.

Под конец матча, когда полкоманды гостей уже еле стояли на ногах, «Металлург» мог побеждать, но удача была на стороне гостей – обязан были забивать Лазарович, Воронков не дотянулся к мячу, Бабенко справился с ударом Сидорчука.

В итоге оба аутсайдера первенства взяли по одному очку.

«Металлург» З – «Говерла» 1:1

Голы: Тейку, 62 - Мищенко, 4

«Металлург» З: Шевченко, Опанасенко, Матеус, Парцвания, Штурко, Писоцкий (Лазарович, 46), Сидорчук, Тейку, Жуниор, Цуриков (Слим, 77), Белик (Воронков, 60)

«Говерла»: Бабенко, Допилка (Едигарян, 34), Елисеев, Малишич, Макаренко, Райчевич, Печенкин (Лопес, 70), Трухин, Одонкор, Балафас, Мищенко (Косырин, 7)

Предупреждения: Сидорчук, Опанасенко, Парцвания, Тейку, Цуриков, Слим – Допилка, Бабенко, Райчевич, Косырин, Едигарян

Удаление: Райчевич, 88 (вторая желтая карточка)

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, предыдущие матчи тура закончились победами фаворитов: «Динамо» одолело «Карпаты», «Шахтер» не оставил шансов «Заре», «Днепр» обыграл «Черноморец», а «Металлург» растоптал «Ворсклу».

фото: football.sport.ua

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