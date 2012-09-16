«Металлург» - «Арсенал»: два удаления и пять голов в Донецке

{1-} В девятом туре Премьер-лиги донецкий «Металлург» принимал «Арсенал».

«Металлург» расправился с киевлянами, которые остались вдевятером уже в первом тайме, передает football.ua.

Победа донецкого клуба позволила ему выйти на пятую строчку в турнирной таблице.

«Металлург» Д – «Арсенал» 5:0

Голы: Мораес, 25 (с пен.), 88, Казарян, 61, Траоре, 75, 90+2

«Металлург» Д: Бандура, Морозюк, Барановский, Голайдо, Воловик, Мкртчян (Казарян, 46), Макридис, Данило, Димитров (Траоре, 46), Соарес (Иванко, 70), Мораес

«Арсенал» К: Панькив, Хомин (Миколюнас, 59), Леандро, Симоненко, Матуку, Флореску, Шахов, Старгородский, Шацких (Кобахидзе, 67), Адийя, Гоменюк

Предупреждения: Траоре - Шахов, Симоненко, Шацких, Гоменюк

Удаления: Шахов, 34 (2ЖК), Флореску, 38

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, предыдущие матчи тура закончились победами фаворитов: «Динамо» одолело «Карпаты», «Шахтер» не оставил шансов «Заре», «Днепр» обыграл «Черноморец», а «Металлург» растоптал «Ворсклу».

Фото: terrikon.com

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