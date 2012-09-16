Топлес-фото Кейт Миддлтон опубликованы в Ирландии

Ирландский таблоид Irish Daily Star опубликовал фотографии полуобнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Эта газета стала вторым изданием, после французского журнала Closer, напечатавшим скандальные снимки, передает The Daily Telegraph.

Королевская семья раскритиковала газету в связи с публикацией снимков. Официальный представитель принца Уильяма и его супруги заявил, что, принимая решение о публикации, редакция издания не могла руководствоваться иными мотивами, кроме жадности.

В свою очередь, главный редактор Irish Daily Star Майк О'Кейн согласился с критикой и заявил, что, публикуя снимки, издание действительно прежде всего хотело извлечь прибыль, но извиняться за публикацию не стал.

«Герцогиня ничем не отличается от других знаменитостей, фотографии которых мы могли бы напечатать, например Рианны или Леди Гаги», - заявил он.

Также О'Кейн добавил, что Кейт Миддлтон является одной из самых притягательных знаменитостей для фотожурналистов всего мира, поэтому нет ничего удивительного в том, что ее сфотографировали, когда она разделась на балконе, который видно с общедоступной дороги.

Кроме того он заявил, что в номере газеты, который распространялся в Великобритании, в том числе в Северной Ирландии, снимки напечатаны не были.

Руководство медиахолдинга Northern & Shell, которому принадлежит Irish Daily Star, заявило, что не поддерживает публикацию откровенных снимков герцогини. По словам представителя компании, королевская семья абсолютно права, и эти фотографии являются грубым нарушением личного пространства супружеской пары.

«Мы обратились к нашим юристам за срочной консультацией, так как мы считаем, что руководство Irish Daily Star могло нарушить условия трудового договора», - заявил представитель Northern & Shell.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, откровенные фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон были опубликованы французским журналом Closer 14 сентября. Эти снимки были сделаны, когда пара отдыхала во Франции летом 2012 года.

Главный редактор журнала Лоранс Пио заявила, что не считает фотографии шокирующими и не видит в их публикации ничего страшного. После того как Closer напечатал снимки, королевская семья подала на журнал в суд.

Как стало известно, скандальные фото намерен также опубликовать итальянский таблоид Chi, который, как и Closer, входит в издательский дом Arnoldo Mondadori Editore. Итальянцам королевская семья также пригрозила судом.

Отметим, этот издательский дом принадлежит экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, который в 2009 году оказался в похожей ситуации и подал в суд на испанскую газету El Pais, которая опубликовала скандальные фотографии обнаженных людей на принадлежащей ему вилле.

Тогда Берлускони добился запрета на публикацию снимков.

фото; видео: vesti.ru

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