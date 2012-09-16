Топлес-фото Кейт Миддлтон опубликованы в Ирландии

16 сентября 2012, 18:45

Ирландский таблоид Irish Daily Star опубликовал фотографии полуобнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Эта газета стала вторым изданием, после французского журнала Closer, напечатавшим скандальные снимки, передает The Daily Telegraph.

Королевская семья раскритиковала газету в связи с публикацией снимков. Официальный представитель принца Уильяма и его супруги заявил,  что, принимая решение о публикации, редакция издания не могла руководствоваться иными мотивами, кроме жадности.

В свою очередь, главный редактор Irish Daily Star Майк О'Кейн согласился с критикой и заявил, что, публикуя снимки, издание действительно прежде всего хотело извлечь прибыль, но извиняться за публикацию не стал.

 

«Герцогиня ничем не отличается от других знаменитостей, фотографии которых мы могли бы напечатать, например Рианны или Леди Гаги», - заявил он.

Также О'Кейн добавил, что Кейт Миддлтон является одной из самых притягательных знаменитостей для фотожурналистов всего мира, поэтому нет ничего удивительного в том, что ее сфотографировали, когда она разделась на балконе, который видно с общедоступной дороги.

Кроме того он заявил, что в номере газеты, который распространялся в Великобритании, в том числе в Северной Ирландии, снимки напечатаны не были.

Руководство медиахолдинга Northern & Shell, которому принадлежит Irish Daily Star, заявило, что не поддерживает публикацию откровенных снимков герцогини. По словам представителя компании, королевская семья абсолютно права, и эти фотографии являются грубым нарушением личного пространства супружеской пары.

«Мы обратились к нашим юристам за срочной консультацией, так как мы считаем, что руководство Irish Daily Star могло нарушить условия трудового договора», - заявил представитель Northern & Shell.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, откровенные фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон были опубликованы французским журналом Closer 14 сентября. Эти снимки были сделаны, когда пара отдыхала во Франции летом 2012 года.

Главный редактор журнала Лоранс Пио заявила, что не считает фотографии шокирующими и не видит в их публикации ничего страшного. После того как Closer напечатал снимки, королевская семья подала на журнал в суд.

Как стало известно, скандальные фото намерен также опубликовать итальянский таблоид Chi, который, как и Closer, входит в издательский дом Arnoldo Mondadori Editore. Итальянцам королевская семья также пригрозила судом.

 

Отметим, этот издательский дом принадлежит экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, который в 2009 году оказался в похожей ситуации и подал в суд на испанскую газету El Pais, которая опубликовала скандальные фотографии обнаженных людей на принадлежащей ему вилле.

Тогда Берлускони добился запрета на публикацию снимков.

фото; видео: vesti.ru

Новости по теме:

Фото обнаженной Кейт Миддлтон признали настоящими

Принц Уильям с супругой подают в суд из-за скандальных топлес-фото

Принц Уильям признался, сколько хочет детей

Герцогиня Кэтрин и Принц Уильям побывали на теннисном матче

Принц Уильям и Кэйт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять