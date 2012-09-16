В Москве гуру «голой йоги» облил икону в храме Христа Спасителя: за Pussy Riot

{1-} В московском храме Христа Спасителя преподаватель йоги из Германии облил чернилами икону, таким образом выражая поддержку участниц Pussy Riot.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сегодня мужчина облил чернилами икону в храме Христа Спасителя. Мужчина был задержан», - сообщили в милиции.
Вандалом оказался житель Мюнхена, который рассказал, что работает лектором в Русском культурном центре, где преподает бальные танцы и йогу, в том числе голую.
По словам задержанного, он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Какую икону повредил вандал, не уточняется.
Пиотровский сумбурно объяснил мотивы своего поведения, говоря о том, что это была акция протеста против Русской православной церкви и ее позиции в деле Pussy Riot.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 21 февраля участницы панк-группы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя «панк-молебен».
По обвинению в хулиганстве были задержаны три участницы группы, которых суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
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