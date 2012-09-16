Под Киевом ревнивец с ножом гонял милицию по улице

{1-} В городе Фастов под Киевом сцена ревности переросла в дебош со стрельбой и «Беркутом».
Об этом сообщает «Сегодня».
Молодой человек пришел к девушке, начал стучать в двери, но ему никто не открыл.
«Мужчина взял саперную лопату, выбил окна в припаркованной машине и в доме. На место ЧП была вызвана милиция», - рассказали в милиции.
Однако и патрульные не смогли успокоить ревнивца.
«Когда приехал патруль, то парень разбил и в этом автомобиле боковое окно, и начал бегать за патрульными по улице с лопатой и тремя ножами. При этом он кричал, что всех взорвет, потому как при себе граната», - рассказали свидетели инцидента.
Патрульные были вынуждены вызывать подмогу.
«Патрульные вызвали «Беркут», на который он также бросился с ножом. Бойцы были не из робкого десятка, один из них выстрелил дебоширу в ногу», - рассказали в милиции.
«Пуля прошла насквозь. Парню оказали первую помощь, сейчас все обстоятельства выясняет прокуратура. Если бы его не остановили, то неизвестно, какими бы были последствия», - отметили в ведомстве.
Как выяснилось, парень был вторым сожителем девушки, которая не открыла двери.
«Он жил с ней, делал ремонт. А второй водил ее на концерты. То есть, был любовный треугольник», - сообщили детали происшествия в милиции.
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