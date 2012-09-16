«Таврия» уверенно обыграла «Кривбасс»: видео голов

{1-} Девятый тур Премьер-лиги в Симферополе закрывали «Таврия» и «Кривбасс».

Победу в матче крымчанам принесли два быстрых гола, передает football.ua.

Отметим, что в матче с «Кривбассом» хозяева не могли рассчитывать на ключевого игрока полузащиты, Марина Любичича, который пропускал игру из-за дисквалификации. Наставник «Таврии» Олег Лужный впервые выпустил в стартовом составе двух нападающих: Фещука и Шиндера.

С первых минут симферопольцы начали атаковать, и к 14-й минуте забили дважды –после подачи Буссаиди отличился Шиндер, а со штрафного – Назаренко.

В составе крымчан великолепно смотрелся Назаренко, который проявил себя настоящим лидером команды.

Второй тайм начался массированными атаками «Кривбасса», активно подключался по левому флангу Сердюк. «Таврия» попыталась словить гостей на контратаке, но свою команду выручил Штанько, который вытащил отличный удар Шиндера издали.

К середине второй половины криворожцы полностью завладели инициативой, все ближе и ближе подбираясь к воротам крымчан. Был шанс у Антонова, но его удар парировал Погорелый. Вышедший на замену Петров хитро перекидывал вратаря «Таврии», но мяч лишь скользнул по перекладине.

Подавляющее преимущество в концовке встречи «Кривбасс» так и не воплотил в гол.

«Таврия» - «Кривбасс» 2:0

Голы: Шиндер, 11, Назаренко, 14

«Таврия»: Погорелый, Романчук, Езерский, Селио, Буссаиди, Гаджиев (Путраш, 78), Назаренко (Гуменюк, 88), Свенссон, Гомес, Шиндер (Причиненко, 90+1), Фещук

«Кривбасс»: Штанько, Лобжанидзе, Шершун, Лисицкий, Сердюк, Еслинек (Яколиш, 74), Дедечко, Валеев (Петров, 67), Лепа (Антонов, 36), Бартулович, Самодин

Предупреждения: Гаджиев, Погорелый - Лобжанидзе, Лепа, Самодин, Бартулович, Дедечко, Лисицкий

Фото, видео: football.ua

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