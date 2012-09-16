Владимир Кличко уйдет из бокса после Олимпиады в Рио

{1-} Владимир Кличко решил уйти из бокса через четыре года – после Олимпиады в Бразилии.

Об этом сообщает mukachevo.net.

По словам Кличко-младшего, в его планах – участие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где, помимо представителей любительского бокса, смогут выступить и профессионалы.

Напомним, ближайший бой Владимира Кличко состоится 10 ноября 2012 года. В Германии, на «О2 Арене» Гамбурга соперником украинца будет поляк Мариуш Ваха.

Также напомним, как сообщал «Главред», бой Кличко-старшего, который состоялся в Москве, закончился досрочной победой украинского чемпиона.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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