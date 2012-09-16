Стала известна бригада арбитров в матче ПСЖ - "Динамо"

{1-}Первый матч киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» будут судить шестеро голландцев.
Главным арбитром поединка утвержден 39-летний Бьерн Кюйперс. Ассистентом No.1 выступит Сандер Ван Рекель, а No.2 Эрвин Зейнстра, сообщает официальный сайт "Динамо".
Четвертый судья – Бэрри Симонс.
Дополнительные ассистенты: Ричард Лейсвельд и Эд Янсен.
Отметим, что Кюйперс в качестве главного арбитра провел два матча еврокубков с участием «бело-синих»:
2009/10. Лига чемпионов (групповой раунд). «Динамо» – «Барселона» (Испания) 0-2
2010/11. Лига Европы (1/4 финала). «Динамо» – «Брага» (Португалия) 1:1
Напомним, матч пройдет 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Фото ukranews.com
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