"Динамо" отправилось на матч с ПСЖ, Милевский, Юссуф и Рубен остались в Киеве

{1-}В воскресенье, 16 сентября, делегация "Динамо" отправилась в Париж, где команда будет готовиться к первому матчу группового турнира Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Во Франции Юрий Семин рассчитывает на 22-х игроков.

Вратари: Шовковский, Коваль, Бойко;

защитники: Данило Силва, Бетао, Михалик, Тайво, Хачериди, Алмейда;

Полузащитники: Мигел, Вукоевич, Мехмеди, Гармаш, Гусев, Кранчар, Богданов, Аруна, Нинкович, Дуду;

Нападающие: Ярмоленко, Идейе, Раффаэль.

В Киеве остаются Айила Юссуф, накануне встречи повредивший колено, а также приболевший Артем Милевский. Кроме того, во Францию не поедут Марко Рубен, Сергей Рыбалка и Артем Кравец.

В 17:00 "Динамо" вылетело чартерным рейсом в Париж, куда прибудет спустя три часа. После этого команда разместится в отеле "Courtyard Paris Neuilly" расположенном на бульваре Виктора Гюго.

В планах на понедельник значатся традиционная пресс-конференция главного тренера Юрия Семина и одного из игроков "бело-синих" (19.45 по киевскому времени) а также тренировка, которая запланирована на 20.00 по нашему времени.

Напомним, что поединок первого тура группового турнира Лиги чемпионов в квартете А между киевским "Динамо" и парижским ПСЖ состоится во вторник, 18 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Фото ukranews.com

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