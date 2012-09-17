Королевская семья пожалуется в суд из-за публикаций фото Кейт Миддлтон

Британская королевская семья потребует уголовного расследования в связи с публикацией французским журналом Closer фотографий частично обнаженной супруги принца Уильяма герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как сообщили в пресс-службе дворца Сент-Джеймс, ходатайство во французскую прокуратуру о возбуждении дела будет направлено в понедельник, 17 сентября. Королевская семья попросит прокуроров проверить факт нарушения неприкосновенности частной жизни путем публикации фото, а также законность получения газетой фотоматериалов, пишет Лента.

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Ранее стало известно, что королевская семья подала гражданский судебный иск против журнала Closer. В понедельник адвокаты потерпевшей стороны также намерены добиться судебного запрета на публикацию фотографий на время судебного разбирательства.

Журнал Closer в номере от 14 сентября опубликовал фотографии, на которых Кейт Миддлтон изображена без верхней части купальника. Снимки были сделаны в отеле на юге Франции, где Кейт с Уильямом отдыхали в начале сентября 2012 года.

Позже фотографии были перепечатаны ирландским таблоидом Irish Daily Star. О намерении в ближайшее время опубликовать изображения также заявили в итальянском издании Chi.

Как ранее писал Главред, это не первый громкий скандал подобного рода с молодыми членами британской королевской семьи. В августе весь мир обошли фотографии, снятые на частной вечеринке в американском Лас-Вегасе, где младший брат Уильяма, принц Гарри запечатлен абсолютно голым в компании неизвестной женщины.

фото: vesti.ru

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