В Казахстане приземлился космический корабль «Союз» с тремя космонавтами

В понедельник, 17 сентября, близ города Аркалык (Казахстан) приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-04М» с тремя космонавтами из экипажа МКС-31/32 на борту. Это произошло в 06.52 по Киеву.

Капсула приземлилась в запланированном районе посадки. Вернувшиеся на Землю россияне Геннадий Падалко, Сергей Ревин и американец Джозеф Акаба проработали на орбите 124 суток, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сейчас к месту посадки выдвигаются поисково-спасательные группы.

В данный момент в районе посадки температура воздуха плюс 11 градусов Цельсия, ветер слабый, до 1 метра в секунду. Чтобы космонавты чувствовали себя комфортно, их после извлечения из капсулы сажают в специальные кресла и укрывают одеялами, поскольку система терморегулирования скафандров вне корабля не работает.

После посадки состояние здоровья космонавтов проверяется с помощью российской дистанционной проверочной системы, которая позволяет проследить работу сердца и дыхательной системы.

С места посадки космонавтов отправят вертолетами в Кустанай. Оттуда россияне вылетят спецрейсом на подмосковный аэродром Чкаловский, а американец отправится на послеполетную реабилитацию в США.

Для Падалко это была уже четвертая посадка на «Союзе», Ревин и Акаба прошли через нее впервые.

Посадку российско-американского экипажа на Землю обеспечивали свыше 250 специалистов поисково-спасательной службы, 14 вертолетов, 4 самолета и 6 специализированных поисково-спасательных машин.

Ранее «Главред» сообщал, что на МКС также находились еще трое человек - россиянин Юрий Маленченко, американец Сунита Уильямс и японец Акихико Хосидэ.

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