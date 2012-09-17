На Луганщине горит шахта «Самсоновская-Западная»

{1-} В воскресенье, 16 сентября, в Краснодонском районе Луганской области в 1:40 на шахте «Самсоновская-Западная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 915 м, в пределах выработки возник пожар.

Шахта расположена в с. Самсоновка, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации пресс-службы, в шахте работало 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность

По состоянию на 7:00 17 сентября ликвидация пожара продолжается. К тушению пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Жертв и пострадавших нет.

Работа шахты временно приостановлена. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Главред» сообщал, что в Краснодонском районе на шахте «Суходольская-Восточная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 956 метров, произошло возгорание деревянных конструкций крепления. В шахте работало 83 горняка, в том числе на аварийном участке 37 горняков.

фото: mns.gov.ua

Новости по теме:

На Львовщине загорелась шахта: есть пострадавшие

На Луганщине горела шахта

В Луганской области молодого горняка зажало между вагонами

На Краснодонугле уволили директора