На Луганщине горит шахта «Самсоновская-Западная»

{1-} В воскресенье, 16 сентября, в Краснодонском районе Луганской области в 1:40 на шахте «Самсоновская-Западная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 915 м, в пределах выработки возник пожар.
Шахта расположена в с. Самсоновка, сообщает пресс-служба МЧС.
По информации пресс-службы, в шахте работало 195 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность
По состоянию на 7:00 17 сентября ликвидация пожара продолжается. К тушению пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Жертв и пострадавших нет.
Работа шахты временно приостановлена. Причина пожара устанавливается.
Ранее «Главред» сообщал, что в Краснодонском районе на шахте «Суходольская-Восточная» ОАО «Краснодонуголь», на горизонте 956 метров, произошло возгорание деревянных конструкций крепления. В шахте работало 83 горняка, в том числе на аварийном участке 37 горняков.
фото: mns.gov.ua
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