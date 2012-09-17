Свиней из чумного района на Запорожье пустили на колбасу

{1-} После того, как в с. Камышеватка Запорожской области была обнаружена вспышка африканской чумы и пришлось вырезать и сжечь 200 свиней, жителям карантинного Приморского района предложили вырезать и отравить на мясокомбинат 2,5 тысяч свиней, чтобы потом переработать на консервы и колбасу, сообщает «Сегодня».

«Эта мера нужна, чтобы инфекция не распространялась среди свиней дальше, поэтому создается своеобразное 10-километровое кольцо», — объясняет главный санврач Запорожской области Анатолий Севальнев и добавляет, что продукция из хрюшек, выкупленных в 10-километровой зоне, будет не опасной для здоровья, поскольку вирус африканской чумы не передается от животных к человеку, да и свиньи из карантинной зоны вряд ли больны.

Фермеры такой ход событий не приветствуют, несмотря на то, что премьер Николай Азаров на прошлой неделе поручил выделить из бюджета 6 миллионов гривен на компенсации. «40 дней карантин непонятно от какой болезни прошли, а посты из милиции и ветслужбы до сих пор стоят. Нам говорят: не ликвидируем вирус — заграница не будет покупать у нас зерно. Хотят выбить у людей всех свиней, разрушить хозяйства. Добровольно никто не отдаст, а забрать смогут, если только сюда танки приедут!» — уверен фермер Виталий.

Ранее «Главред» сообщал, что в Запорожской области был обнаружен очаг заболевания свиней африканской чумой. В Приморского района был объявлен карарантин, а павших животных сжигали напалмом.

фото: wikipedia.org

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