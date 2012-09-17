На Южную Корею обрушился мощный тайфун

В понедельник, 17 сентября, территории Южной Кореи достиг мощный тайфун «Санба». Скорость ветра в радиусе действия тайфуна составляет 155 км/ч, «Санба» движется со скоростью около 35 км/ч.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Интерфакс-Украина».

Местные власти ранее предупредили о том, что в ночь на понедельник в южных регионах страны из-за тайфуна ожидаются обильные дожди.

«Несмотря на то, что сила тайфуна уменьшилась из-за низкой температуры моря, это все еще мощный тайфун», - отметили в пресс-службе Корейской метеорологической службы.

В связи с приближением тайфуна южнокорейские авиакомпании отменили более 200 рейсов.

«Санба» - уже третий мощный тайфун, который обрушивается на Южную Корею за два последних месяца. До этого в стране бушевали тайфуны «Болавен» и «Тембин», в результате чего погибли более 20 человек, были уничтожены сотни ферм и жилых домов.

Ранее «Главред» сообщал, что в конце лета страны Тихоокеанского бассейна и Дальнего Востока накрыла серия мощных тайфунов, число эвакуированных шло на миллионы, пострадали десятки тысяч домов, был многочисленные жертвы.

фото: gipoteza.net

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