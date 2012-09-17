Завтра в Украине будет тепло и сухо

{1-} В первой половине текущей недели в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков. Средняя температура воздуха составит около 8-13 градусов ночью и 20-25 тепла днем, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В Киеве завтра прогнозируется 8-13 градусов ночью, 20-25 днем, без осадков. В среду переменная облачность. Ночью 8-13, днем 20-25 градусов. В четверг возможен дождь. Ночью 10-15 градусов, дневная температура воздуха 19-24 градуса. В Киевской области завтра без осадков. Температура - от 8-13 ночью до 20-25 тепла. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке завтра ночью 7-12, днем 20-25, без осадков. В среду ночью 7-12 градусов, днем 20-25 тепла, сухая погода. В четверг переменная облачность. Ночью 9-14 градусов, дневная температура 21-26 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.

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На западе страны завтра ночью 8-13 градусов, днем 20-25 выше нуля. Осадков не ожидается. В среду пройдет дождь. Температура воздуха ночью - около 8-13 градусов, днем 20-25 тепла. В четверг ночью прогнозируется температура воздуха в 8-13 градусов, днем 11-16 градусов, дождливая погода. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 18 сентября, 10-15 ночью, 21-26 градусов днем, без осадков. В среду ночью 10-15 градусов, днем 21-26 тепла, сухая погода. В четверг переменная облачность. Ночью 12-17 градусов, днем 23-28 выше нуля. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 11-16 градусов ночью, 23-28 днем. Без осадков. В среду ночью 11-16, днем 23-28 тепла. Сухая погода. В четверг осадков не ожидается. Ночью 13-18, днем 23-28 выше нуля. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 8-13 градусов, днем 20-25 градусов. Сухая погода. В среду без осадков. Ночью 8-13, днем 20-25 тепла. В четверг ночная температура составит 10-15 градусов, днем 20-25, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

фото: korrespondent.net

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