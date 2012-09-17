В Умани из-за хасидов в три раза подорожали продукты

{1-}В Умани из-за наплыва около 20 тысяч паломников-хасидов, приехавших на могилу раввина Нахмана для празднования Нового года, резко подскочили цены на местном рынке.

По информации СМИ, хлеб в ларьках на рынке продается по доллару, яйца - 2-3 доллара, огурцы и перец болгарский - 1,5-2 доллара, килограмм куриной грудки - 5 долларов, сообщает РКМ.

Местные жители не очень довольны таким ценам. Так одна из пенсионерок рассказала: «Буть неладны эти паломники, цены так подскочили, - жалуется 64-летняя Людмила Шевчук. - Мне до супермаркета далеко, а на базар хоть не ходи. Лук, яйца, курятину они, как саранча, выметают. У них деньги есть, а нам что делать?», - говорит женщина.

По данным СМИ, паломники в Умань приехали из "относительно бедных стран - Израиля, Марокко и Туниса". Стоит отметить, что накануне новогоднего праздника на рынках в самом Израиле, цены были выше, чем цены в Умани.

Издание также сообщает, что пожарная охрана в Умани приведена в состоянии повышенной готовности, так как хасиды готовят мясо на открытом огне прямо в квартирах. Главный санитарный врач города Лариса Качанова рассказала, что недавно ей пришлось выезжать вместе с пожарными по вызову жителей 9-этажного дома.

По ее словам, переполох вызвали хасиды, которые на балконе разожгли костер и жарили баранину.

В этом году поведение некоторых паломников удивляет даже видавших виды уманчан. Продавцы рынка стали невольными свидетелями, как хасиды покупают… здоровье.

«Я сначала не понял, что от меня хотят, - делится впечатлением Александр Дунь, крепкий мужик килограмм под 120. - Пристал ко мне малый худой хасид и начал что-то лепетать по-своему. Потом мне перевели, что хочет купить у меня здоровье. Ну, я тоже не растерялся. Сначала он назвал цену «ван доллар», но я набивать начал. Сторговались на 50 долларах. Он отдал мне деньги, крепко обнял и довольный ушел».

СМИ также сообщают и о безнравственном поведении хасидов. Так, 20-летняя продавщица детских игрушек рассказала, как к ней в магазин зашла толпа 19-20-летних хасидов. Хасиды стали предлагать ей доллар за то, чтобы она разрешила им потрогать свою грудь. Когда она отказала, хасиды продолжили торговаться...Они стали предлагать 5, потом 10 долларов. На 20 долларах продавщица их выгнала из магазина.

Уманские студентки рассказывают, что в парке "Софиевка" к ним часто подходят паломники и спрашивают, девственницы ли они. Есть поверье, что если иудей переспит с девственницей другой веры, то все свои грехи оставит в ней. Иногда предлагали до тысячи долларов за ночь.

фото: segodnya.ua

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