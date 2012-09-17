В Крыму вторые сутки горит ливадийский лес

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Пожар на территории Ливадийского лесничества (район водопада Учан - Су), неподалеку Ялты, по состоянию на 7.00 17 сентября локализован, но не ликвидирован окончательно. Организовано круглосуточное наблюдение и пролитие отдельных мест лесного настила

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 144 чел. и 10 ед. техники, в том числе от МЧС 122 чел., 6 ед. техники и пожарный вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Проложено 2 км рукавных линий.

Причина пожара устанавливается. Ситуация находится на контроле МЧС Украины.

Как ранее писал Главред, в 7.30 16 сентября вблизи г. Ялта произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,08 га. Тушение пожара осложнялось труднодоступной, горной, скалистой местности (склон 70-80 градусов).

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