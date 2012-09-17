Американцы выяснили, кто может выжить в авиакатастрофах: разбили Boeing

Американцы провели уникальный эксперимент, в ходе которого пассажирский лайнер специально разбили в пустыне, чтобы посмотреть, что происходит с самолетом и людьми на борту во время крушения. Из всех пассажиров самолета максимальные шансы выжить во время катастрофы есть у тех, кто сидит в хвосте лайнера.

Испытание проходило в пустыне Сонора на американо-мексиканской границе. Туда Boeing 727 прибыл под управлением пилота, который недалеко от предполагаемого места крушения выпрыгнул из самолета с парашютом. Далее лайнером управляли дистанционно с борта самолета сопровождения, пишет The Daily Mail.

"Проводив" Boeing практически до земли, его отпустили в свободный полет, в результате которого самолет врезался в землю на скорости в 225 км/ч. Что соответствует не полноценному крушению, при котором шансов выжить, как правило, нет ни у кого, а жесткой посадке.

Эксперимент, обошедшийся организаторам в полтора миллиона долларов, был проведен еще в апреле этого года. Теперь же, перед выходом в эфир Channel 4 телепрограммы о нем, стали известны выводы специалистов по авиационной безопасности.

В ходе эксперимента было установлено, что самолет при столкновении с поверхностью основной удар принимает на нос. Так что большему риску подвержены пассажиры бизнес-класса, чьи места располагаются сразу за кабиной, и, соответственно, пилоты. А вот пассажиры экономического класса, сидящие на последних рядах, вполне могут выжить во время экстренной посадки. Правда, при условии, что соблюдены требования техники безопасности.

При проведении эксперимента в хвосте самолета посадили три манекена из тех, что используются для краш-тестов автомобилей. Один из них "пристегнулся" ремнем, как того требуют правила, и занял безопасную позицию: туловище наклонено вперед, голова упирается в спинку впередистоящего кресла. Второй манекен ограничился только ремнем и остался сидеть с прямой спиной. Третий пренебрег всеми рекомендациями. В итоге оказалось, что первый "пассажир" во время жесткой посадки почти не пострадал. Второй тоже выжил, но получил серьезную травму головы. Третий же скончался на месте.

"Мы хотели посмотреть, что в момент крушения происходит с самолетом, каким нагрузкам подвергается человеческое тело, а также попытаться понять, как сделать лайнеры более безопасными", - сказал представитель канала Channel 4, при содействии которого проходил эксперимент.

Теперь эксперты, принимавшие участие в тестовом крушении Boeing, советуют: если комфорт во время авиаперелета не является приоритетом, то лучше покупать билеты в эконом-класс и садиться в хвостовой части лайнера, в паре рядов от запасного выхода.

Как сообщалось, четверо пассажиров, выживших при крушении Ан-28 на Камчатке, сидели как раз в хвосте самолета.

Видео: youtube.com

Новости по теме:

Самые масштабные авиакатастрофы в России



Крушение Ан-28 на Камчатке: четверо погибших еще не опознаны



Опубликованы фото авиакатастрофы в России и свидетельства выживших

Boeing 747 превращается в груду металлолома за 3 минуты



