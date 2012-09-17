Подробности стрельбы в Харькове: убит бизнесмен-кавказец

{1-} Стали известны подробности стрельбы в Харькове, во время которой были расстреляны два человека, при этом один человек погиб, а второй – находится в тяжелом состоянии.

Потерпевшие мужчины - кавказской национальности, и их- расстрел, скорее всего, связан с бизнесом, сообщает «Status quo».

По данным источника издания, двое мужчин, один из которых 1987 г.р., направлялись к припаркованному во дворе автомобилю «Toyota Prado». Неизвестный выстрелил в них по очереди из пистолета с глушителем. Один из мужчин бросился бежать к дому, и убийца стрелял в него уже возле подъезда, по не уточненным данным, из другого пистолета, так как в первом закончились патроны. Один из пистолетов найден на месте преступления.

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Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК. Расследованием занимается Следственное управление Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным источников в правоохранительных органах, мотивы убийства, скорее всего, связаны с бизнесом потерпевших.

Ранее «Главред» сообщал, что на прошлых выходных в Одессе произошло резонансное убийство - бывший сотрудник уголовного розыска по прозвищу «Миша Толстый», расстрелял из нагана местного Владимира К. по прозвищу «Книжник», заявив, что конфликт произошел из-за денег.

фото: ua-reporter.com

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