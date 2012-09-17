В Николаеве вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

В воскресенье, 16 сентября, когда евреи всего мира встречали еврейский Новый год, в Николаеве произошло ЧП – неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, сделав на нем антисемитские надписи.
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Мемориальная плита установлена на месте, где в сентябре 1941-го были расстреляны около 10 тысяч советских евреев. Позже в июне 1942 еще были расстреляны евреи, остававшиеся в живых.
Памятник был испещрен антисемитскими надписями, словом «Satan» и изображением перевернутого креста.
Ранее «Главред» сообщал, что в Крыму в г. Белогорске в ночь на 1 сентября неизвестные разрушили ограждение захоронения троих святых мусульманских богословов "Азизлер" и нарисовали свастику на мемориальном камне.
фото: mukola.net
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