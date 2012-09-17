Пилоты разбившегося в России Ан-28 были пьяны

{1-}Стали известны шокирующие подробности катастрофы Ан-28, в результате которой погибли 10 человек. Согласно заключению экспертов оба пилота, управлявшие самолетом, были пьяны.

В крови командира Вячеслава Шпака обнаружен алкоголь до 1 промилле, состояние второшго пилота - Владимира Данченко оценивается уже как средняя степень опьянения, в его крови нашли свыше 2 промилле, сообщает Life News.

По данным судебно-медицинской экспертизы Петропавловска, оба пилота в момент полета находились под воздействием алкоголя. Состояние Шпака расценивается, как легкая степень опьянения – у него до 1 промилле. У второго пилота – свыше 2 промилле.

Как пояснили специалисты, 1 промилле – это приблизительно 2 бутылки пива для взрослого мужчины. При этой степени опьянения человек уже неправильно определяет расстояния между объектами. Становится более слабым восприятие красного света, снижается реакция и ослабевает внимание. 2 промилле – средняя степень опьянения. Это значит, что перед вылетом пилот выпил около двух стаканов водки, - рассказывают специалисты. - В этом состоянии нарушается координация движения и походка. Снижается болевая и температурная чувствительность. Возможно поэтому летчики и не смогли во время среагировать и увести самолет от столкновения с сопкой.

Несмотря на заключение экспертов, официально следствие пока не подтверждает обнаружения алкоголя в крови пилотов Ан-28.

Между тем, помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СКР Дальневосточного следственного управления на транспорте Владимир Кононов сказал, что по данным предварительной медицинской экспертизы в крови пилотов Ан-28, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский, не обнаружены алкоголь и наркотические средства.

Основная версия, которая сейчас рассматривается – техническая неисправность борта.

Причиной ошибки пилота в результате которой погибли 10 человек, вдобавок к алкогольному опьянению могла стать и хроническая усталость летчиков.

Как рассказала супруга летчика Вячеслава Шпака Ирина, муж в последнее время часто жаловался на усталость и летал каждый день, лишь иногда им давали выходной в воскресенье.

О том, что пилоты работали по нечеловеческому графику, иногда по два раза в день, летая в Палану, подтвердили и в самом авиаотряде.

Вячеслав Шпак действительно считался одним из самых опытных пилотов на Камчатке. Общий налет пилота – 9128 часов, из них 6985 на Ан-28 и 4015 – в качестве командира воздушного судна.

Владимир Данченко тоже являлся профессионалом: его общий налет – 6719 часов, на Ан-28 – 6392, в качестве командира – 2923.

Напомним, на прошлой неделе самолет Ан-28, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана упал на севере Камчатки. В результате катастрофы погибли 10 человек. Четверо пассажиров получили травмы, в том числе 13-летний подросток, который находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в камчатскую краевую больницу.

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Как ранее сообщал Главред, по данным медицинского освидетельствовании экипажа Ан-28, летчики были полностью здоровы и абсолютно трезвы. Все члены экипажа потерпевшего крушение самолета были опытными специалистами.

"Оба пилота перед полетом были абсолютно трезвы, они чувствовали себя хорошо", - сообщила представитель Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото: Первый канал

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