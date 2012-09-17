Американские ученые обнаружили сверхновую звезду 1604 года

Вначале сентября 2012 издание Astrophysical Journal опубликовало исследование американских ученых, в котором идет речь о древней сверхновой, которую наблюдал Иоганн Кеплер. Они опираются на данные рентгеновский телескоп НАСА Chandra, пишет Nasa.gov



В 1604 году на ночном небе появилась новая звезда, которая в течение нескольких недель светила намного ярче, чем Юпитер. Это событие было засвидетельствовано многими древними астрономами, в том числе знаменитым астрономом Иоганном Кеплером.





Анализ продолжительных наблюдений, сделанных с помощью Chandra, показывает, что взрыв сверхновой был не только более мощным, но, возможно, произошел на большем расстоянии, чем считалось ранее.



Предыдущий анализ изображений останков сверхновой позволил установить, что звезда относится к типу Ia. Этот класс сверхновых образуется, когда белый карлик набирает массу, вытягивая вещество из звезды-соседки или сливаясь с другим белым карликом. Затем звезда становится неустойчивой и разрушается в процессе термоядерного взрыва.



В отличие от других известных сверхновых типа Ia и их останков, «мусор» сверхновой 1604 года ассиметричен. Это явление можно объяснить очень быстрым движением белого карлика и звезды-соседки сквозь межзвездный газ, что создало ударную волну, как лодка, которая движется через воду. Также возможно, что останки сверхновой, расширяясь, увеличивают плотность неоднородного облака газа и пыли в регионе взрыва сверхновой.



В первом случае (ударной волны) останки сверхновой Кеплера должны находиться на расстоянии более 23 тыс. световых лет от Земли. Во втором — 16-20 тыс. световых лет. До сих пор считалось, что данный объект находится на расстоянии 13 тыс. световых лет.



Наблюдения также показывают наличие большого количества железа в останках сверхновой. Это означает, что ее взрыв был более мощным, чем у обычных сверхновых типа Ia. Потенциально такие сверхновые очень опасны для обитаемых планет, поскольку могут стерилизовать их даже с очень большого расстояния. Астрономов необычные сверхновые такого типа очень интересуют, однако до сих пор ближайшим известным аналогичным объектом были останки сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. Но эта галактика слишком далеко для детального изучения — около 160 тыс. световых лет от Земли.



К счастью, останки сверхновой Кеплера намного ближе и предоставят ученым массу ценной информации.

фото: nasa.gov



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