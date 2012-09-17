Пожар на «Самсоновской-Западной»: почти 400 шахтеров вышли на поверхность

{1-} Вследствие пожара на шахте «Самсоновская-Западная», которая входит в АО «Краснодонуголь» на Луганщине, возникший еще 16 сентября, пришлось эвакуировать 363 горняка

Об этом рассказал главный технический инспектор труда Укруглепрофсоюза Александр Кудрин, сообщает пресс-служба ПРУП.

Задымление на заезде на 6 восточный конвейерный уклон горизонта 956 метров было обнаружено горным мастером участка №1 16 сентября в 1.30. О ЧП сразу же был оповещен диспетчер предприятия, на шахте оперативно включили план ликвидации аварии.

В момент обнаружения возгорания в шахте работали 363 горняка, их всех вывели на поверхность. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Прибывшие на предприятие горноспасатели приступили к ликвидации аварии. Но пока справиться с огнем не удается, по состоянию утро понедельника пожар находится в активной стадии. Работы по тушению продолжаются.

Работа шахты приостановлена. На предприятии создана штаб по ликвидации аварии и ее последствий, работает специальная комиссия, которая выясняет причины возгорания.

Ранее «Главред» сообщал, что на поверхность были выведены 195 горняков.

фото: npgu.com.ua

Новости по теме:

На Луганщине горит шахта «Самсоновская-Западная»

На Львовщине загорелась шахта: есть пострадавшие

На Луганщине горела шахта

В Луганской области молодого горняка зажало между вагонами

На Краснодонугле уволили директора