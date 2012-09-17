В Китае обрушился автомобильный тоннель, под завалами более 15 человек

В китайской провинции Цзянси обрушился строящийся тоннель. Как сообщает новостной портал Сина, под завалами оказались, по меньшей мене, 16 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября, на строящемся участке трассы Дацин-Гуанчжоу. К утру 17 сентября спасателям так и не удалось добраться до находящихся под завалами людей, пишет РИА Новости.

В данный момент нет информации о том, существуют ли шансы найти строителей живыми, а также установлена ли с ними связь.

Трасса Дацин-Гуанчжоу протяженностью почти 3,5 тысячи километров связывает северо-восточную провинцию Хэйлунцзян и южно-китайскую провинцию Гуанчжоу.

Как сообщалось, в Крыму из-за обвала подпорной стены серпантина на 5 дней была закрыта дорога Ялта-Бахчисарай.

фото: bna.bh

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