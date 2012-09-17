После недели дождей Украине обещают настоящее бабье лето

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С 19 по 24 сентября в большинстве регионов Украины испортится погода и пройдут дожди. Теплая и сухая погода вернется в период с 26 по 30 сентября.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора Гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает сайт МЧС

«В последнюю пятидневку сентября в Украине удерживаться антициклональной характер погоды, наступит бабье лето. Днем +18...+24 º С – это температурный показатель несколько выше нормы для этого периода На улице будет ясно и сухо. При этом трудно сказать, как долго это продлится», – сообщил Прокопенко.

По словам синоптика, 17-18 сентября погоду в стране будет определять антициклон, поэтому осадков в большинстве регионов не ожидается. Температура 17 сентября достигнет +18...+23 º С, а на юге и Закарпатье до +26 º С. 18 сентября – также без осадков, ночью +8...+14 º С, на побережье морей +15...+17 º С, днем +20...+24 º С а на юге и в западных областях до +26 º С.

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19 сентября в Украину с запада придет атмосферный фронт, поэтому в этот день в Волынской, Львовской областях и в Карпатах ожидаются грозы и кратковременные дожди. При этом на остальной территории Украины – без осадков. Температура ночью +10...+15 º С, на крайнем юге +16...+17 º С, днем +22...+27 º С.

20 сентября Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах сильные дожди. Температура ночью +9...+15 º С градусов, днем +20...+26 º С. При этом в западных областях похолодает до +13...+18 º С.

21-22 сентября в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, температура ночью +5...+11 º С, днем +13...+19 º С, на востоке страны +17...+22 º С.

26-30 сентября в Украине начнется бабье лето, температура ночью +7...+13 º С, днем +18...+24 º С, без осадков.

Кроме того, Анатолий Прокопенко сообщил, что через небольшое количество осадков сегодня вызывает беспокойство низкий уровень воды в реках, в частности на притоках среднего Днепра, малых реках Киевской, Житомирской, Черниговской областей и Карпатского региона. При этом ситуация может измениться после периода дождей в сентябре.

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