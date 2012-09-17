В России окончательно прекращен выпуск ВАЗовской "классики"

{1-} В понедельник, 17 сентября, со сборочных конвейеров «ИжАвто», принадлежащих «АвтоВАЗ», сошла последняя автомашина модели ВАЗ-2104. На этом «АвтоВАЗ» окончательно прекращает выпуск своих классических моделей 80-х годов.
Теперь конвейер завода будет перепрофилирован под выпуск модели Lada Granta, сообщает km.ru.
Эта машина выпускается на «ИжАвто» с конца июля этого года, и сейчас объемы ее выпуска решено увеличить в связи с растущим покупательским спросом, сообщает .
Автомобиль модели ВАЗ-2104 начали производить на Волжском автомобильном заводе в 1984 году в качестве замены модели более ранней модели того же класса ВАЗ-2102, которая, строго говоря, являлась локализацией итальянского автомобиля Fiat 124 Familiare. К 1986 году «четверка» полностью вытеснила «двушку» с конвейера.
Ранее, в апреле 2012 года, «АвтоВАЗ» прекратил выпуск модели ВАЗ-2107.
Напомним, что полтора года назад украинский АвтоЗАЗ также прекратил выпуск автомобилей ЗАЗ-1103 «Славута». Последняя «Славута» ушла с аукциона за 47 тыс. грн.
фото: infocar.ua
Новости по теме:
АвтоВАЗ в 2012 году выпустит 100 «Жигулей» на электротяге (ФОТО)
АвтоВАЗ проверит 56 тыс проданных авто
«АвтоВАЗ» прекращает выпуск «пятерок» и «семерок»
Последнюю «Славуту» купили на аукционе за 47 тыс. грн