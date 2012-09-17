Убийство бизнесмена в Харькове: опубликовано видео с места события

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Расстрел двух человек в центре Харькова, в результате которого один человек погиб, а второй получил огнестрельные ранения, начинает обрастать подробностями. Выживший 29-летний мужчина рассказал, как было совершено покушение на них.

Якобы погибший, выйдя из дома, где он жил, сел в машину, следом за ним из дома вышел пострадавший и стал говорить с тем через опущенное стекло, сообщает «Обозреватель».

«В этот момент он, по его словам, услышал выстрел и почувствовал резкую боль в области левого локтя. После чего он, оглянувшись, увидел неизвестного человека, стрелявшего по ним из пистолета», - говорят в пресс-службе харьковской милиции.

Спасаясь от нападающего, 29-летний пострадавший бросился бежать, после чего тут же обратился в Харьковскую БСП за помощью.

Сотрудники правоохранительных органов, выехав на ул. Данилевского, где произошло убийство, обнаружили на месте происшествия тело расстрелянного мужчины около 30 лет. Кроме того, на месте происшествия были также обнаружены гильзы и пули, а в кустах, как рассказывают в милиции, был найден пистолет, из которого предположительно и были сделаны выстрелы.

«Сейчас пистолет отправлен на экспертизу», - рассказала сотрудник пресс-службы Наталья Захарова.

На данный момент, как говорят в пресс-службе, проводятся следственно-оперативные мероприятия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 115, ч. 2, п.1 УК Украины – умышленное убийство двух или более людей.

Между тем информацию о том, что пострадавшие являются лицами кавказской национальности, как и то, что нападающий якобы стрелял из двух пистолетов, в милиции не подтвердили.

Ранее «Главред» сообщал, что в СМИ была распространена информация о том, что в Харькове 16 сентября были расстреляны два человека.

фото, видео: youtube.com

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