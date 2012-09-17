У подозреваемого в убийстве двух девочек в Крыму нашли 9 мешков с уликами

17 сентября 2012, 13:45

{1-}В Севастополе, милиции удалось найти действительно виновного в совершении зверского убийства в начале 2011 года двух девочек Насти Балябиной и Тани Мизиной.

О том, что милиции удалось найти на этот раз действительно виновного в совершении этого зверского преступления, говорят и вещественные доказательства, найденные при обыске у задержанного, пишет "Обозреватель".

"У него нашли девять мешков с уликами. Там много разных вещей, на некоторых была обнаружена кровь. Кроме того, он рассказал о том, что Настя ела, когда была у него", - сказала мать девочки.

Информацию о том, что милиция задержала нового подозреваемого по делу об убийстве детей подтвердила мама Насти, Любовь Балябина.

"Да, милиция задержала нового подозреваемого. Меня вызывали где-то месяц назад для проведения очной ставки", - сообщила Балябина,

Как оказалось, мимо места работы подозреваемого в убийстве ее дочери, Балябина ходила почти каждый день, но она и подумать не могла, что этот "простой ничем непримечательный мужик" мог так зверски расправиться с дочерью и ее подругой.

"Ему – 54 года. Он - обычный мужик, простой, ничем непримечательный, на лицо некрасивый. И хоть мне говорили, что я ходила мимо места, где он работает, почти каждый день, я его не помню. Думаю, что если он и совершил это преступление, то, скорее всего, не один. Уверена, что их было несколько", - говорит мама Насти.

Кроме того, учитывая внешние данные задержанного, мама Насти не понимает, как вообще к нему могли ходить какие-то девочки. Хотя по поведению и слушая разговоры задержанного со своими жертвами в записи, у Балябиной сложилось впечатление о том, что тот слишком высокого о себе мнения. "Он так говорит, как будто все ему должны. Но все равно, не понимаю, как у него получалось завлекать детей", - удивляется Балябина.

Причину, по которой задержанный совершил убийство, Балябиной известна, но рассказывать она пока не хочет, считает, что пока не закончилось следствие, рано еще давать какие-либо комментарии.

Напомним, зверское убийство севастопольских девочек произошло в январе 2011 года. По делу были задержаны несколько человек, но впоследствии, милиция их отпустила на свободу.

Как ранее сообщалось, в СМИ со ссылкой на источник, была распространена информация о том, что по делу об убийстве девочек в Севастополе, задержан 54-летний педофил-ветеран МВД России.

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