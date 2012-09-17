Сахар может подорожать на 15%

{1-}Во втором полугодии маркетингового года (1 сентября 2012 года по 1 сентября 2013 года) на 10-15% может вырасти цена на сахар из-за высоких затрат на производство продукта.

Об этом сказал заместитель директора Департамента продовольствия Минагрополитики Александр Печинога, сообщает УНН.

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"В целом прогнозируется стабильная ценовая ситуация, но возможен рост во втором полугодии этого маркетингового года цены на сахар у производителей в связи с тем, что они должны достичь затрат на его производство", - отметил чиновник.

Вместе с тем Печинога отметил, что в министерстве не ожидают спекулятивного роста цены на сладкий песок, потому что для этого нет никаких оснований.

"Ресурсы внутреннего рынка обеспечены будут в полном объеме согласно прогнозируемым данным", - сказал он и уточнил, что нынешняя закупочная цена на сахар 5 910 грн за тонну - не соответствует затратам на производство и ниже себестоимости для большинства предприятий. Хотя такая цена, по его словам может быть приемлемой для сахарных заводов, которые имеют собственные площади сахарной свеклы.

"Это будет выравнивание цены после того падения, которое произошло в прошлом маркетинговом году. Оптово-отпускная цена может быть - до 6,5 грн за килограмм", - добавил Печинога.

Как сообщал глава "Укрцукру" Николай Ярчук, цена на сахар из нового урожая вырастет на 10-15% из-за высокой стоимости энергоносителей.

По его словам, ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке, ведь выросла стоимость переработки сахарной свеклы. Он подчеркнул, что сегодня 1 тыс. куб.м газа для заводов стоит около 600 долларов.

"Мы ожидаем, что себестоимость производства сахара будет составлять в пределах 6 500-7 500 грывен за тонну. В прошлом году она составляла 5 500-6 500 грывен", - отметил эксперт.

фото: pjatihatki.dp.ua

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