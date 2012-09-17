Садиста, избившего Сашу Попову, посадили на 12 лет

{1-} В понедельник, 17 сентября, состоялось очередное судебное заседание по делу о жестоком избиении Александры Поповой. Подсудимому Александру Косинову, напавшему на девушку, наконец вынесли приговор. Он получил 12 лет лишения свободы.

Косинову было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 15 «Законченное покушение на совершение преступления», п. 7 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство из хулиганских побуждений», ч.1 ст. 185 «Тайное хищение чужого имущества», сообщает novosti-n.mk.ua.

Кроме того, удовлетворен иск на возмещение материальных затрат: затрат больницы на лечение в сумме 9 тыс. 361 грн., затраты матери Саши на лечение дочери — 9 361 грн. 22 коп. Моральный ущерб назначен в сумме 100 тыс. грн.

Ранее «Главред» сообщал, что 22-летний Косинов жестоко избил Попову 9 марта возле одного из баров в Николаеве. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюсти, перелом грудины и ребер. Саша была в коме 72 дня.

фото: novosti-n

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