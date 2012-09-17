{1-}Для полной реабилитации Саше Поповой нужно 2-3 года. Об этом сказала мать девушки Алла Гудзь.

По словам матери, Саше сделали операцию на челюсти. Через три недели ей снимут пластины и девушка каждый день будет работать с логопедом, чтобы восстановить речь, сообщает Gazeta.ua

"Все прошло очень хорошо. Мы надеемся, что это последняя операция и после этого у нас будет только реабилитация. Из-за пластин в челюсти Саша не может говорить и есть сама. Бульоном и молоком кормим через трубочку. За несколько дней похудела до сорока килограмм" , - сказала мать.

За последний месяц Саша начала учиться ходить. До операции могла сделать 4-5 шагов.

"Дочь сейчас очень ослабла, поэтому просто лежит. Но все, кто видел нас месяц назад говорят, что у нее большой прогресс. Надеемся, что до конца года Саша будет ходить уже сама. Она и вспоминает многое, но это в основном пока детство и школьные друзья. Говорит тоже лучше, что ее начали понимать и другие. И пишет лучше, а то раньше были сплошные каракули. Начала даже шутить, чего никогда не делала и до травмы. Перед операцией говорит: "Все капец, буду теперь красивая", - радуется мать Саши.

Везти дочь на реабилитацию за границу Алла не планирует, поскольку считает украинских врачей ничем не хуже иностранных. Лечение Саши оплачивает фонд Ахметова. Один день обходится в тысячу гривен.

Напомним, Сашу Попову нашли в Николаеве 10 марта без сознания. Ее избил 22-летний Александр Косинов, которому дали 12 лет тюрьмы.

фото: podrobnosti.mk.ua; .segodnya.ua

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