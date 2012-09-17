На Марсе обнаружены загадочные шары

17 сентября 2012, 14:52

Марсоход Opportunity на поверхности Красной планеты на западном краю кратера Индевор (Endeavour Crater) обнаружил большие скопления маленьких сферических объектов. Снимки марсохода очень удивили специалистов NASA.

Эти образования отличаются от других шарообразных структур, впервые обнаруженных в месте посадки марсохода в 2004 году, и получивших название "черника" (blueberries). Диаметр шариков не превышает три миллиметра. Предварительный анализ показал, что в отличии от "черники" они не содержат большого количества железа, сообщают Вести.ру.

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"Это одна из самых необычных фотографий за все время миссии, — сказал главный исследователь проекта Opportunity Стив Скирес (Steve Squyres) – Кирквуд просто наполнен этими объектами. Разумеется, мы сразу же подумали, что это "черника", но это что-то другое. Мы никогда не видели такого плотного скопления шариков в скальных породах Марса".

Исследователи установили, что найденная ранее "черника" является конкрецией, которая образуется в недрах скал под воздействием насыщенной минералами воды. 

Эта находка свидетельствует о наличие влаги в ранней истории Красной планеты. На микрофотографиях шаров Кирквуда, сделанных специальной камерой, видно, что некоторые из них разрушены ветром, благодаря чему просматривается их структура. Марсоход также исследовал состав объектов с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра альфа-частиц (APXS).

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"Они кажутся покрытыми хрупкой оболочкой и мягкими в середине, — говорит Скирес. – По концентрации, составу, структуре и распространению они отличаются от всего, что мы находили раньше. У нас есть несколько рабочих гипотез об их происхождении, но потребуется время, чтобы решить эту геологическую головоломку".

После завершения анализа загадочных шаров Opportunity приступит к изучению еще одного интересного для науки места на поверхности Марса. Обширные отложения, окрашенные в бледные тона, были замечены с орбиты в районе мыса Йорк. Ученые полагают, что там могут содержаться глинистые минералы. 

Фото:vesti.ru

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