Саша Попова хотела увидеть своего обидчика, а мать - наказания построже

Пострадавшая от жестокого избиения 18-летняя Саша Попова хотела прийти на оглашение приговора по делу своего обидчика, Александра Косинова.

Об этом сообщает ТСН.

Как рассказала мать пострадавшей, Алла Гудзь, Саша хотела посмотреть ему в глаза, однако ей запретили, из-за опасений за психику девушки.

Гудзь также рассказала, что ее дочь чувствует себя гораздо лучше, к ней вернулась память. Недавно Саше сделали операцию на челюсти и ей трудно разговаривать.

При этом сама Александра ничего не знает о приговоре, передает «Сегодня».

Приговор обидчику Саши Поповой: все подробности скандального дела

«Мы вообще не говорим ей об этой теме. Она пока как чистый, невинный ребенок. Помнит лишь детские и школьные годы», - заявила Алла Гудзь.

Также мать сообщила, что 12 лет тюрьмы – мало для Косинова, однако апелляцию ни на срок заключения, ни на сумму компенсации она не собирается.

Приговор обидчику Саши Поповой: все подробности дела

Адвокат Поповой объяснил, что компенсация, которую должен выплатить обвиняемый – формальность, поскольку «с Косинова взять нечего». Защитник надеется, что обидчик выплатит хотя бы материальный ущерб.

Отметим, что сам Косинов свой приговор выслушал молча и вообще отказался давать какие-либо комментарии.

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В свою очередь, представители прокуратуры заявили, что будут оспаривать приговор. Обвинение требовало для Косинова 15 лет тюрьмы, и будет добиваться именно такого приговора.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, суд признал Александра Косинова виновным в покушении на убийство и приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Также суд постановил выплатить пострадавшей материальную компенсацию – 9 тысяч гривен, и оплатить моральный ущерб – 100 тысяч гривен.

Отметим, что практически все расходы на лечение девушки взял на себя Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Также напомним, что Саша Попова была избита в ночь на 10 марта, на следующий день после Оксаны Макар.

Попова два месяца была в коме, на грани жизни и смерти. В настоящий момент Саша заново учится ходить и разговаривать.

фото: pn.mk.ua

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