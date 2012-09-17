На Одесчине суд вынес решение на основании скриншотов форума

{1-}На Одесчине один из судов приговорил к возмещению морального вреда отдельных жителей села Фонтанка на основании скриншотов с местного интенет-форума.

Конфликт заключался в том, что строительная компания "Маккенли", работающая под покровительством одного из местных депутатов, в 2006 году получила 33 гектара земли в аренду на 50 лет в Коминтерновском районе Одесской области для застройки на "сомнительных условиях" с отселением местных жителей, сообщает Watcher.

Активисты села Фонтанка, на территории которого должна была начаться застройка, на форуме, размещенном на "Социальном сайте села Фонтанка", начали критиковать руководство компании и подробно освещать ее деятельность.

Именно за интернет-активность местная жительница села Фонтанка решением суда была приговорена к выплате 15 тысяч гривен штрафа в пользу компании "Маккенли". А доказательством по делу стали "нотариально заверенные" скриншоты вышеупомянутого форума.

Еще трое местных блогеров должны также выплатить штрафы, но в этих случаях фигурируют несколько меньшие суммы возмещений. Судью даже не заинтересовало отсутствие доказательств того, что владелец аккаунта на форуме и реальное лицо, против которого был подан иск, это один и тот же человек.

Это означает, что суд не требовал от истцов доказательств того, что лицо, имя которого указано на форуме - это тот же человек, что и лицо-ответчик.

Женщина, признанная виновной, возмущается в связи с решением суда.

фото: osinform.org

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