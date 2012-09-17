Возле Запорожья упал самолет: есть погибшие

{1-}Недалеко от Запорожья на летном центре потерпел крушение легкий экспериментальный самолет, передает УНН.
По предварительной информации, погибли два человека.
Обстоятельства катастрофы выясняются.
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Напомним, 10 июня, в районе аэродрома «Бородянка» под Киевом потерпел крушение самолет Л-410, во время которого погибли 5 человек – пилот и 4 парашютиста. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщалось, 4 июля, на Закарпатье около с. Руский Мочар Великоберезнянского района в горной местности упал легкомоторный самолет "Diamond DA-42" Госпогранслужбы, вследствие авиационной катастрофы погибли 3 человека.
фото: atn.ua
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