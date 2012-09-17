Украинцам упростили процедуру получения американской визы

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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине с 20 сентября переходит на новую систему назначения визовых собеседований и доставки документов.

Новая система проще и удобнее в пользовании, а уплата одного консульского сбора охватывает стоимость всех услуг, сообщает УНИАН.

Все услуги, включительно с назначением собеседования, а также доставка паспортов и других документов, будут предоставляться лицам, которые обращаются за визами (аппликантам), без необходимости дополнительной платы за них. Одновременно будут изменены номера телефонов кол-центра, курьерской службы и банка. Сумма консульского сбора останется неизменной.

Таким образом, с 20 сентября аппликанты смогут попасть на веб-сайт новой системы назначения собеседований – www.ustraveldocs.com – через веб-сайт посольства ukraine.usembassy.gov. Отныне только веб-сайт и кол-центр являются официальными средствами предоставления Посольством США общей информации касательно виз, и только пользуясь ими, можно назначить личное визовое собеседование.

Начиная с 20 сентября, кол-центр будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00 (местное время) по телефону в Украине: (044) 383-8066 и телефону в США (703) 988-7107.

Как ранее писал Главред, по мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, отношения между Соединенными Штатами и Украиной не будут зависеть от результатов предстоящих выборов президента США.

"Кто бы ни стал в этот раз президентом Соединенных Штатов, они оба не будут подвергать сомнению важность отношений с Украиной", – считает Райс.

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