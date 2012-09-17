Подробности катастрофы под Запорожьем: самолет проходил испытания

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Разбившийся в Запорожской области самолет был экспериментальным образцом и проходил испытания, предшествовавшие его сертификации.
По словам заместителя прокурора транспортной прокуратуры Запорожской области Андрей Комлева, в 13.05 возле взлетной полосы аэродрома пгт Широкое под Запорожьем упал экспериментальный образец легкомоторного самолета, который находился в разработке научно-производственной фирмы Днепропетровска, сообщает Интерфакс-Украина.
"Ведется следствие. Причина падения самолета будет определена через 5-7 экспертиз", - сообщил зампрокурора.
Как отметил Комлев, тип самолета – сверхлегкий летательный аппарат с рабочим названием "Аист". 17 сентября проводились испытания, которые предшествовали сертификации самолета.
Как ранее писал Главред, 17 сентября недалеко от Запорожья в летном центре потерпел крушение легкий экспериментальный самолет.
На борту находились два профессиональных пилота, один – житель Запорожья, второй – житель Днепропетровска. Оба погибли.
Как рассказали свидетели, самолет упал во время посадки, зацепившись крылом за землю при повороте.
фото: atn.ua
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