Подробности катастрофы под Запорожьем: самолет проходил испытания

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Разбившийся в Запорожской области самолет был экспериментальным образцом и проходил испытания, предшествовавшие его сертификации.

По словам заместителя прокурора транспортной прокуратуры Запорожской области Андрей Комлева, в 13.05 возле взлетной полосы аэродрома пгт Широкое под Запорожьем упал экспериментальный образец легкомоторного самолета, который находился в разработке научно-производственной фирмы Днепропетровска, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ведется следствие. Причина падения самолета будет определена через 5-7 экспертиз", - сообщил зампрокурора.

Как отметил Комлев, тип самолета – сверхлегкий летательный аппарат с рабочим названием "Аист". 17 сентября проводились испытания, которые предшествовали сертификации самолета.

Как ранее писал Главред, 17 сентября недалеко от Запорожья в летном центре потерпел крушение легкий экспериментальный самолет.

На борту находились два профессиональных пилота, один – житель Запорожья, второй – житель Днепропетровска. Оба погибли.

Как рассказали свидетели, самолет упал во время посадки, зацепившись крылом за землю при повороте.

фото: atn.ua

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