Прокурор обжалует слишком мягкий приговор по делу Саши Поповой

17 сентября 2012, 18:16

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Гособвинение считает приговор Александру Косинову, признаного виновным в попытке убийства Александры Поповой и краже ее мобильного телефона – 12 лет лишения свободы – слишком мягким и будет его обжаловать.

Об этом представитель гособвинения в этом деле, заместитель прокурора Николаевской области Денис Андреев заявил в комментарии Podrobnosti.mk.

"Я считаю, что данная мера наказания – достаточно мягкое наказание для подсудимого Косинова и скорее всего, мы получим обвинительное заключение и будем готовить апелляцию", – сказал  он.

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Адвокат потерпевшей стороны Владимир Тимошин, поддержавший прокуратуру, подавать апелляцию пока не спешит.

"Мы сейчас предварительно с Аллой Николаевной (матерью Саши Поповой. – Ред.) переговорили, наверное, мы не будем обжаловать приговор, считаем приговор в принципе справедливым", – сказал Тимошин.

В то же время сама мама Саши Поповой, Алла Гудзь, говорит, что ожидала более строгого наказания. "Лично я считаю, что можно было, конечно, строже отнестись к такому извергу", – сказала она.

Что же касается того, что суд лишь частично удовлетворил моральную компенсацию матери пострадавшей девушки (вместо 150 тыс. гривен – 100 тыс. гривен), то эту сумму Алла Николаевна не намерена обжаловать.

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"В плане возмещения морального вреда, мы понимаем, что это чисто условная сумма, потому что с Косинова взять нечего, и, находясь в местах лишения свободы, дай Бог, хотя бы, чтоб эти 9 тыс. (Материальный ущерб. – Ред.) были возмещены", – сказал адвокат потерпевшей Тимошин.

Адвокат Косинова Светлана Гудзловенко заявила, что пока еще не принято решение, будет ли она со своим подзащитным обжаловать такое решение суда. Какие-либо комментарии по поводу сегодняшнего приговора Гудзловенко давать отказалась.

Как ранее писал Главред, во время судебных прений гособвинение просило суд приговорить Косинова к 15 годам тюрьмы за попытку убийства.

Напомним, ранее Алла Гудзь сообщила, что Саша хотела прийти в суд, просто, чтоб посмотреть в глаза своему подсудимому.

"Просто хотела в глаза посмотреть своему обидчику, но не надо ей переносить лишний раз травму такую. Я считаю, что Бог его и так накажет", – сказала Сашина мама.

фото: Podrobnosti.mk

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