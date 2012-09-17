В Умани поймали вора, укравшего у хасида чемодан и документы

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В Умани сотрудники милиции задержали украинца, который украл личные вещи у гражданина Израиля.

На одном из маршрутов в районе паломничества наряд милиции заметил подозрительного молодого человека, который грузил чемоданы в автомобиль. По требованию работников милиции объяснить, что он здесь делает и чьи это вещи, парень отвечал неуверенно и заметно нервничал, сообщает 17 сентября отдел связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили чемодан, 2 мобильных телефона и паспорт гражданина Израиля. Каким образом личные вещи и документы иностранца оказались у мужчины он ответить не смог. Злоумышленник задержан и доставлен в милицию.

По данным милиции, молодой человек уже имел проблемы с законом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Как ранее писал Главред, в Умань поклониться своим религиозным святыням этой осенью прибыли около 23 тысяч паломников из 24 стран мира. Среди них – более 30 женщин и более 1,5 тысячи детей.

Справка: каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан (новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Р.Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

фото: УНИАН

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