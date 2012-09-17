Арктика полностью растает через четыре года – ученые

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Арктические льды могут полностью растаять в ближайшие четыре года.

Об этом предупреждают ученые Кембриджского университета, сообщает британская The Guardian.

"По моим предположениям окончательное таяние арктических льдов произойдет в 2015-2016 годах", - заявил ведущий специалист по изучению арктических льдов, профессор Кембриджского университета Питер Вадхэмс.

Он предупредил о необходимости срочно начать поиски способов понижения температуры климата.

"Изменение климата больше не является вопросом, решением которого можно заниматься в течение нескольких десятилетий. Мы должны не только срочно сократить выброс в атмосферу углекислого газа, но также начать поиски новых способов замедления процесса глобального потепления", – заявил ученый.

Питер Вадхэмс много лет собирал и анализировал информацию о толщине льдов, получаемую с подводных лодок и предсказал рекордное таяние льдов летом 2007 года.

"Сначала этого не замечали. Медленная скорость, с которой сокращалась площадь льдов, позволяла предположить, что они не растают еще лет 50. Но со временем льды стали таять в летние месяцы быстрее, чем увеличиваться зимой", – сказал ученый.

Как ранее писал Главред, ученые из США считают, что резкое усиление зимних морозов в Европе и других частях северного полушария является следствием таяния арктических ледников.

По мнению ученых, изменения климата и глобальное потепление привели к тому, что объемы ледников с 1979 года сократились на 30%, что в будущем может привести к повторению холодов, которые ударили по странам Европы этой зимой. В то же время, из-за таяния льдов в летнее время могут произойти изменения в циркуляции воздушных потоков, что снизит интенсивность западных ветров, усилит потоки холодного воздуха из Арктики и в результате приведет к снегопадам как в Европе, так и на северо-востоке США и севере Китая.

фото: tih0n.livejournal.com

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