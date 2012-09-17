{1-} В поезде «Киев-Львов» произошла массовая драка пассажиров.

Об этом сообщает УНИАН.

В столкновении пострадали два человека, который доставили в больницу. Четверо участников драки доставлены в отделение милиции.

Драка произошла 16 сентября. В линейный отдел станции Сарны (Ровенской области) поступило сообщение о массовой драке в поезде «Киев-Львов».

В милиции рассказали, что шестеро нетрезвых пассажиров затеяли спор, который перерос в драку. На месте происшествия было установлено, что зачинщиками потасовки были 29-летний житель Николаевской области, 31-летний житель Харькова, 24-летний житель Кировограда и трое жителей Волынской области 23-24 лет.

Сейчас милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».

Фото: umvs.dp.ua

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