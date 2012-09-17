Букмекеры назвали фаворита матча ПСЖ с киевским «Динамо»

{1-} Букмекеры оценили шансы ПСЖ и «Динамо» на победу в первом матче Лиги чемпионов.

По мнению спортивных аналитиков, шансы киевлян в Париже довольно низкие.

Букмекеры оценивают победу ПСЖ коэффициентом 1,65 (ставка в 100 гривен принесет 165 – прим.ред.). При этом ничью оценили в 3,9, а победу «Динамо» - в 6,1.

Как обычно, аналитики предложили свои котировки и на возможный счет поединка (чем ниже коэффициент на счет, тем выше оценивается его вероятность – прим.ред).

В частности, результат коэффициент счета 1:0 (минимальная победа ПСЖ) составляет 6,4, а такая же победа «Динамо» оценена коэффициентом 13.

Другие котировки: 2:0 – 8,2, 2:1 – 8,00, 3:0 – 13.

Ничейный счет оценили так: 0:0 – 10,00, 1:1 – 6,90, 2:2 – 17,00.

Победа «Динамо» принесет человеку, поставившему деньги на команду, такие выигрыши: 0:1 - 13.00, 0:2 – 29.00, 1:2 – 18.00, 0:3 - 111.00, 1:3 – 67.00.

Напомним, матч состоится в Париже 18 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция пройдет на телеканале «2+2».

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новости по теме:

«Динамо» отправилось на матч с ПСЖ, Милевский, Юссуф и Рубен остались в Киеве

«Шахтер» предложил устроить розыгрыш Кубка Украины и России

Игрок «Шахтера»: за «Динамо» в Лиге чемпионов болеть не буду

«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по Лиге чемпионов